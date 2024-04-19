«Автомобилист» отпраздновал завершение бронзового сезона вместе с фанатами (ВИДЕО)

Хоккейный «Автомобилист» красиво закрыл сезон, ставший самым успешным за 77-летнюю историю екатеринбургского клуба.

«Автомобилист» завершил бронзовый сезон

Тренеры и игроки с бронзовыми медалями провели встречу с болельщиками на домашнем льду КРК «Уралец». Сотни фанатов встретили любимую команду восторженными криками «Молодцы!». Главный тренер Николай Заварухин поблагодарил болельщиков за горячую поддержку, которая ощущалась даже на выездных матчах. Капитан Сергей Широков пообещал, что «Автомобилист» в следующем сезоне будет бороться за медали более высокого достоинства, а значит, цель команды – финал Кубка Гагарина. Отвечая на вопросы зрителей, директор ХК Максим Рябков сообщил, что новая ледовая арена сможет принимать матчи КХЛ уже в январе 2025 года.

На встрече были и забавные моменты. Маленькая фанатка спросила у любимого игрока Стефана Да Косты, почему команда называется «Автомобилист». Французский нападающий несколько растерялся, а потом с улыбкой протянул на русском: «Я не знаю!» (команда была создана в 1946 году при автопредприятии). После часового общения игроки и тренеры спустились на лед, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.

В сезоне 2023/2024 «Автомобилист» провел 85 матчей, из них 17 – в плей-офф. В играх на вылет команда установили собственный рекорд по количеству побед – 11. В первом раунде «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс», во втором – петербургский СКА. В полуфинале екатеринбуржцы уступили магнитогорскому «Металлургу» в седьмом решающем матче. По итогам сезона «Автомобилист» вошел в тройку лучших команд КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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