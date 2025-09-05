«Команда созрела для чемпионства». ХК «Автомобилист» обозначил свои цели на новый сезон

Хоккейный клуб «Автомобилист» начинает новый сезон в КХЛ с амбициозной целью. «Команда созрела для того, чтобы бороться за самые высокие места. Мы все должны ставить перед собой задачу – завоевание чемпионского титула», – заявил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.



Стартовый матч «Автомобилист» проведет 8 сентября в Тольятти, где сразится с местной «Ладой». Первая домашняя игра на «УГМК Арене» состоится 15 сентября против уфимского «Салавата Юлаева». По словам главного тренера команды Николая Заварухина, в новом сезоне «Автомобилист» будет показывать атакующий хоккей. «В межсезонье мы выполнили все, что запланировали. Провели шесть предсезонных игр, попробовали разные сочетания игроков, дали сыграть молодым ребятам. В последние годы у нас была точечная селекция, поэтому костяк команды сохранился. Ребята растут в плане хоккейной психологии. Я вижу, что каждый игрок осознает свою задачу, коллектив голоден до побед. Команда созрела и готова биться за Кубок Гагарина», – отметил специалист.

Однако еще перед началом сезона «Автомобилист» понес серьезные потери в стане легионеров. Во время последнего предсезонного матча с «Торпедо» травму получил нападающий Кертис Волк. «К сожалению, вследствие грубого приема соперника Кертис пострадал очень существенно. Сейчас он находится в стационаре клиники «УГМК Здоровье» и проходит курс лечения. Нам удалось его транспортировать, хотя были сомнения, сможем ли мы его забрать из Нижнего Новгорода. Мы надеемся, что удастся избежать плачевных последствий, и увидим Кертиса на льду где-то в октябре. Очень обидно за него. Парень проделал огромную работу над собой, восстановился после тяжелой операции, из-за которой по сути пропустил весь прошлый сезон. Он набрал хорошую форму, был лучшим снайпером на предсезонном турнире, вел игру своей тройки. Этот игрок крайне необходим нам, и мы будем заниматься его здоровьем», – сообщил Максим Рябков.

Вторая неожиданная потеря – клуб не активировал контракт защитника Ника Эберта. «Чтобы контракт вступил в силу, игрок должен успешно пройти медицинское обследование. Однако в августе хоккеист сообщил, что по личным обстоятельствам не может присоединиться к команде. Мы договорились о том, что он станет неограниченно-свободным агентом», – объяснил ситуацию Рябков. Он добавил, что клуб продолжит поиск игрока на позицию атакующего защитника, так как еще имеет еще пространство под потолком зарплат.

Самым громким приобретением «Автомобилиста» в межсезонье стал 31-летний нападающий Рид Буше, в прошлом лучший бомбардир «Авангарда» и обладатель Кубка Гагарина в составе омской команды. Также в составе екатеринбургского клуба появились нападающие Роман Горбунов и Егор Черников, защитники Ярослав Бусыгин и Дмитрий Юдин. Изменения коснулись и тренерского штаба: помощником Николая Заварухина будет работать его двоюродный брат Алексей Заварухин. У обоих был суперуспешный сезон 2023/2024, в котором братья завоевали бронзовые медали КХЛ, будучи главными тренерами «Автомобилиста» и «Трактора». Теперь среди уральских болельщиков ходит шутка: «В чем сила, брат? В «Автомобилисте».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

