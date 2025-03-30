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Понедельник, 31 марта 2025, 00:31 мск

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«Автомобилист» добился выездной победы над «Ак Барсом» и повёл в серии 2:1

фото: ХК «Ак Барс»

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче №3 плей-офф, который продолжался более трех часов в Казани.

Екатеринбуржцы открыли счет в первом периоде: Алексей Бывальцев скинул шайбу из-за ворот, а Сергей Зборовский сходу бросил точно в верхний угол ворот «Ак Барса». Во втором периоде голевой передачей вновь отметился Бывальцев – в борьбе на пятаке он отдал хитрый пас за спину, и Степан Хрипунов хабил шайбу в ближний пустой гол. Но в третьем периоде «Автомобилист» растерял все преимущество. Казанцы смогли отыграть два гола всего за 46 секунд. Сначала забил Дмитрий Кателевский после перехвата шайбы в зоне «Автомобилиста», а затем Дмитрий Яшкин реализовал большинство.

Игра при счете 2:2 перешла в «бесконечный» овертайм. В плей-офф команды играют полными составами 20-минутные дополнительные периоды до забитого гола. В Казани все решилось на 93-й минуте матча – Максим Осипов забил третью шайбу и принес «Автомобилисту» важную победу в выездном матче. Екатеринбургский клуб выходит вперед (2:1) в серии 1/8 Кубка Гагарина.

Казань, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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