В лесах Урала начали появляться первые грибы

На юге области в лесах, где сошел снег и согрелась земля, стали появляться первые грибы. Несмотря на то, что на Урале из-за ранней сухой весны объявлен пожароопасный сезон, и вход в лес нежелателен, уральцы активно выезжают на природу – например, сейчас идет сбор березового сока. Попутно люди находят и грибы, например, сморчки и строчки. В прошлом году эти виды находили в начале мая, а в этом – на неделю раньше.

Ученые из парка «Таганай» сообщают, что они фиксируют появление еще одного вида съедобных грибов – речь идет о стробилюрусах. Они растут на моховой подстилке в окружение упавших прошлогодних шишек, и поэтому в народе имеют название «шишколюб».

В парке учтено два вида стробилюрусов – черенковый и сочный. Оба вида съедобны. Но их плодовые тела настолько малы, что для полноценного блюда надо отыскать хорошую плантацию. Коричневые шляпки размером не более двухрублевой монеты прекрасно маскируются на фоне прелой почвы, разве что зеленый сфагнум может выдать грибную гроздь. На вкус грибы, как говорится, на любителя – с легкой горчинкой.

Медики, в свою очередь, напоминают, что в весенних грибах содержится гельвелловая кислота, которая разрушает гемоглобин и воздействует на печень. Особенно опасен строчок обыкновенный, так как в нем есть сильный токсин гиромитрин, вызывающий тяжелые отравления с летальным исходом.

«Содержание яда колеблется в зависимости от погоды и времени сбора. Отравление может не наступить, если строчки и сморчки правильно приготовлены. Предварительно очищенные и промытые грибы нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить еще раз. Отваренные грибы необходимо отжать и уже после этого жарить или варить из них суп. Однако и такие «обезвреженные» грибы не рекомендуется употреблять больше 200 граммов в день», – рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Если грибы все-таки сохранили яд, симптомы отравления развиваются спустя 6-10 часов. Человек почувствует слабость и тошноту, появится боль в подложечной области, а затем – рвота с примесью желчи, изредка поносы. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи, наблюдаются увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение, судороги.

Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду или холодный крепкий чай. Также можно съесть активированный уголь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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