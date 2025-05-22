В уральских лесах пошли маслята и сыроежки

В уральских лесах продолжается грибной сезон. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на смену условно съедобным сморчкам и строчкам пришли маслята и сыроежки. Особенно много грибов можно встретить в лесах южной части области, встречаются уже маслята и под Екатеринбургом, например, в лесах Полевского.

Грибники отмечают: в этом году маслята появились раньше обычного, потому что стоит относительно теплая погода. Но также в лесу в этом году много и гадюк, Они выползают на прогретые высокие участки, их много и в траве, в связи с чем любители «тихой охоты» всегда должны проявлять бдительность.

Екатеринбург, Елена Васильева

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