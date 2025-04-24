Месяц Дениса Паслера в качестве врио губернатора Свердловской области – первые итоги

26 апреля исполнится месяц, как Денис Паслер указом президента был назначен руководить Свердловской областью. 28 марта произошло его официальное представление в Екатеринбурге при участии уволившегося Евгения Куйвашева и полпреда президента Артема Жоги.

За первый месяц Денис Паслер успел сделать много: ознакомиться с бюджетом области, посчитать долги и проверить, как они выплачиваются, совершил объезд якорных предприятий области, познакомился с их руководителями, пообщался с прессой, назначил своим заместителем по социальной работе Татьяну Савинову и так далее.

По мнению политтехнолога Александра Ханина, вхождение, цитируем, «ледокола «Денис Паслер» в скованные 13-летним тюменским игом родные пенаты стало на удивление спокойным и взвешенным». «Паслер изменился. И в лучшую для руководителя сторону. В первую очередь, стоит отметить отсутствие резких решений, которыми запомнила Свердловская область Дениса Владимировича в статусе премьера регионального правительства. «Я сперва вникну, я сначала разберусь». Крайне разумным выглядит временная остановка всех крупных проектов и торможение принятых в последний месяц прошлым руководителем решений. Я бы сделал точно так же. Очень верным выглядят публичные визиты вежливости к влиятельным в прошлом лицам региона, и акцент на поздравление Алексею Воробьеву смотрится уместно. Денис Паслер пришел вернуть долги, долг уважения своим учителям, долг признательности своим соратникам, долг благодарности тем, кто поддерживал его и на «чужбине». Как большой взрослый, но все же мальчик, Денис Паслер поехал в турне по заводам, «играть в большие машинки», отдавая дань Свердловской области как промышленному сердцу России. Это тоже верно, металлурги, машиностроители, горняки – не меньшая элита области, чем участники СВО. Что касается последних, Паслер взял курс на пристальное внимание высшего должностного лица региона к проблемам участников спецоперации и их семьям, выполняя поручение президента Владимира Путина и раскрывая свой личный патриотизм. В этой связи дружба с героем и полпредом Артемом Жогой понятна и одобряема. Хорошее начало, Денис Владимирович. В добрый путь», – прокомментировал Александр Ханин.

Напомним, в сентябре Денису Паслеру предстоят выборы. По предварительной информации, они будут идти три дня с возможностью голосовать онлайн.

Екатеринбург, Елена Васильева

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