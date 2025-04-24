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Четверг, 24 апреля 2025, 13:04 мск

Новости Екатеринбург

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У мэрии достраивают сцену к 9 Мая

Возле здания городской администрации в Екатеринбурге достраивают сцену к 9 Мая. На ней смонтируют экран, где будут транслировать в том числе Парад Победы из Москвы. Его будут показывать с 12:00 до 14:00 по местному времени. К этому времени уже пройдет и парад войск Екатеринбургского гарнизона (на это время доступ на Площадь 1905 года и прилегающую территорию будет закрыт, на трибуны попадут только представители местного истеблишмента и ветераны Великой Отечественной войны), и колонна Бессмертного полка, и площадь станет доступна для всех горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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