У мэрии достраивают сцену к 9 Мая

Возле здания городской администрации в Екатеринбурге достраивают сцену к 9 Мая. На ней смонтируют экран, где будут транслировать в том числе Парад Победы из Москвы. Его будут показывать с 12:00 до 14:00 по местному времени. К этому времени уже пройдет и парад войск Екатеринбургского гарнизона (на это время доступ на Площадь 1905 года и прилегающую территорию будет закрыт, на трибуны попадут только представители местного истеблишмента и ветераны Великой Отечественной войны), и колонна Бессмертного полка, и площадь станет доступна для всех горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube