На площади 1905 года появилась желтая разметка к параду Победы

На проспекте Ленина появилась пунктирная желтая разметка.

В мэрии уточнили, что она сделана как ориентир для движения военной техники и колонны войск во время парада Победы.

Также у здания городской администрации уже почти готова сцена к 9 Мая. Как ранее писал «Новый День», на ней смонтируют экран, где будут транслировать в том числе парад из Москвы. Его будут показывать с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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