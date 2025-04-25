Более 3500 волонтеров помогают екатеринбуржцам голосовать за парки

В Екатеринбурге более 3500 волонтеров призывают горожан принять участие в голосовании за парки в рамках программы «Комфортная городская среда». Победивший парк получит федеральный грант на благоустройство в 2026 году.

Волонтеры работают в торговых центрах и общественных местах. Их легко опознать в толпе: у каждого есть бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС. Волонтеры предлагают проголосовать на смартфоне или планшете, где уже предустановлено специальное приложение. Кроме того, в метрополитене появился информатор с голосом мэра Алексея Орлова – глава также призывает горожан активнее участвовать в голосовании.

Напомним, жителям предлагается на выбор восемь объектов:

Преображенский парк (второй этап, вторая очередь);

– сквер на пресечении Крауля и Викулова;

– набережная рек Исети и Ольховки;

– Основинский парк;

– сквер по улице Амундсена;

– парк имени 50-летия Советской власти (второй этап);

– бульвар по улице Культуры;

– парк имени Чкалова.

Проголосовать могут горожане старше 14 лет – на портале «Госуслуги» или обратившись к волонтерам. Их можно встретить рядом с ТЦ «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Дирижабль», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», Brands` StoriesOutlet, а также рядом со станциями метро «Геологическая» и «Площадь 1905 года».

Сбор мнений проходит на Платформе обратной связи. Кликнув на одну из локаций, можно увидеть эскиз предлагаемого благоустройства территории. Там же будет указан куратор пространства – это общественный деятель, который готов ответить на любые вопросы о парке и рассказать, почему победы достоин именно он. Большинство парков курируют депутаты городской думы, Основинский парк взял на себя директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин.

На сегодняшний день в опросе по паркам приняли участие почти 70 тысяч екатеринбуржцев. Выразить свое мнение можно до 12 июня.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» действует в Екатеринбурге с 2017 года. За это время в городе благоустроили уже 11 общественных территорий. Среди них – набережная реки Исети, сквер за оперным театром, парк Зеленая Роща, парк XXII Партсъезда, сквер имени Попова, парк «Солнечные аллеи», сквер по улице Опалихинской и первую очередь Преображенского парка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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