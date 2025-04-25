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Пятница, 25 апреля 2025, 12:58 мск

Новости Екатеринбург

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В пяти городах более половины жителей проголосовали за парки

Пять городов Свердловской области вышли в лидеры за первые дни голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в ДИПе, более 50% жителей старше 14 лет сделали свой выбор в Красноуфимске, Алапаевском районе, Сухом Логу, Тавде и Волчанске. В целом в голосовании приняли участие уже более 250 тысячи свердловчан.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в этом году проходит с 21 апреля по 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона, достигшие 14-летнего возраста.

В этом году на выбор свердловчанам представлено более 150 общественных пространств. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или отдать голос за дизайн-проекты ранее отобранных территорий. Сделать это можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В Екатеринбурге более 3500 волонтеров призывают горожан принять участие в голосовании за парки в рамках программы «Комфортная городская среда». Волонтеры работают в торговых центрах и общественных местах. Их легко опознать в толпе: у каждого есть бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС. Волонтеры предлагают проголосовать на смартфоне или планшете, где уже предустановлено специальное приложение. Кроме того, в метрополитене появился информатор с голосом мэра Алексея Орлова – глава также призывает горожан активнее участвовать в голосовании.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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