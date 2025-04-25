В Свердловской области количество случаев мошенничества с недвижимостью выросло на 50%

В Свердловской области риэлторы все чаще сталкиваются со случаями продажи жилья под влиянием телефонных мошенников. В 2024 году количество уголовных дел в целом по махинациям с квартирами выросло на 49,3%, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральской палаты недвижимости.

Часто злоумышленники действуют по одной и той же схеме. Жертве поступает звонок от «ФСБ», «следователей» или «Центробанка», затем человека запугивают и предлагают «обезопасить» имущество от посягательств преступников с помощью продажи и перевода вырученных денег на «специальный счет». Человек идет продавать квартиру в легальное агентство недвижимости, а потом остается без жилья и денег.

Для риэлторов работа с подобными клиентами тоже представляет риск, указывают в Уральской палате недвижимости. Во-первых, специалист непреднамеренно становится участником мошеннической схемы. Во-вторых, если суд признает сделку фиктивной, риэлтор может быть привлечен к ответственности за недостаточную проверку документов. В-третьих, оспаривание сделки из-за поддельных доверенностей или двойных продаж грозит финансовыми потерями посреднику.

Проблема приобрела такие масштабы, что агентства проводят тренинги для риэлторов по выявлению социальной инженерии. Так, например, если клиент настаивает на немедленной сделке без объяснения причин («надо продать квартиру сегодня!»), это должно насторожить специалистов. Также продавец жилья может ссылаться на неких «советников» или «представителей», которые не присутствуют при общении. Невнятные ответы на вопросы о причинах продажи или условиях сделки, а также нежелание предоставлять оригиналы документов сигнализируют о подозрительной сделке. В этом случае риэлторы должны провести дополнительную проверку.

В УПН рассказали, что улучшить ситуацию может обмен информацией с правоохранительными органами и внедрение систем проверки электронных подписей и истории объектов через онлайн-сервисы. Также важно постоянно информировать население о новых схемах телефонных мошенников. В этом году на помощь риэлторам могут прийти законодатели. В Госдуме рассматривается законопроект о введении «периода охлаждения» для кредитов и ограничения операций с токенизированными картами, что может снизить риски мошенничества.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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