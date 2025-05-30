Свердловская полиция фиксирует 200 случаев телефонного мошенничества каждый месяц

Количество мошеннических звонков в Свердловской области за последний год выросло на 35%, а ежемесячно полиция регистрирует около 200 случаев обмана граждан. Жертвами чаще всего становятся люди пожилого возраста, которые могут отдать аферистам не только свои сбережения и кредитные деньги, но и единственное жилье. Об этом рассказал на конференции «XXI День недвижимости» в Екатеринбурге старший оперуполномоченный по особо важным делам УБК ГУ МВД региона Артем Чебыкин.

«Мошенники используют самые разнообразные схемы: от классического телефонного звонка до дипфейков в мессенджерах. Можно сказать, творчески подходят к процессу. Среди популярных способов обмана – звонок от сотрудника банка с просьбой перевести деньги на «безопасный» счет, СМС об аресте имущества, фальшивое письмо от управляющей компании или ТСЖ с угрозой штрафа. Мошенники психологически давят на жертву, не дают времени на размышление, запугивают уголовным преследованием, выводят на эмоции. Эти приемы действуют на доверчивых людей, и, к сожалению, имеют массовый характер», – отметил полицейский.

По его словам, МВД сотрудничает с крупными банками, чтобы вовремя пресекать попытки обмана людей. Иногда полицейские сталкиваются с тяжелыми случаями. Например, в одном банке Екатеринбурга пенсионерка пыталась взять крупный кредит, но не могла внятно объяснить, на какие цели ей нужны деньги. Банковские сотрудники, заподозрив мошенничество, вызвали полицию. Правоохранители приехали, но пожилая женщина отказалась с ними разговаривать. Она заявила, что ее предупреждали о такой ситуации, затем ушла в туалет и закрылась там. Полицейские долгое время уговаривали женщину выйти, а она в это время звонила мошенникам и просила спасти ее от подозрительных лиц. С большим трудом женщину удалось привести в чувство. Только на следующий день она поняла, что была на крючке у аферистов.

«Сейчас много телефонных шлюзов, которые находятся в разных местах. У правоохранительных органов не всегда достаточно ресурсов, чтобы предотвращать такие преступления. Ситуация осложняется тем, что звонки поступают с территории недружественного государства. В некоторых городах телефонное мошенничество – градообразующий бизнес. Там в офисных зданиях оборудованы кол-центры, где сидят сотни человек и совершают звонки во все регионы России», – сообщил Артем Чебыкин.

Для риэлторов тоже есть риски в работе с клиентами, которые находятся под воздействием мошенников. Полицейский попросил агентства недвижимости не пренебрегать мерами безопасности в погоне за возможной выгодной сделкой. «При малейшем подозрении на странное поведение клиента нужно приглашать его в офис для подписания договора и не стесняться задавать вопросы. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, возраст клиента 60+. Во-вторых, срочность сделки и готовность продать квартиру по заниженной стоимости. Ситуации бывают разными, но тут дополнительная проверка не помешает. Также специалисты должны насторожиться, если человек продает единственное жилье без объяснения причины и встречного предложения о покупке», – посоветовал Артем Чебыкин.

Добавим, что в Уральской палате недвижимости разработали специальную памятку для противодействия мошенникам. А некоторые агентства даже проводят тренинги для риэлторов по выявлению социальной инженерии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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