Водителей предупредили о тумане на Пермском тракте

Под Бисертью участок Пермского тракта с 257-го по 259-й километр затянуло туманом.

«На автодороге Р-242 км 257 – км 259 (Бисертский МО ) туман, низкая видимость. Будьте внимательны. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Как ранее писал «Новый День», на Средний Урал надвигаются снегопады. Сегодня днем на севере региона уже пойдет снег, на дорогах образуется корка льда. Завтра осадки усилятся, температура опустится до -1…-6 градусов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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