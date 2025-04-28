Ночью похолодает до -6 и выпадет снег

Сегодня в Свердловскую область придет сильное похолодание, выпадет снег.

Как сообщили в Уральском гидрометцетре, уже днем начнутся дожди, местами сильные; на севере пойдет снег, на дорогах образуется корка льда. Температура воздуха на севере и в горах ночью -1…+3 °C, днем 0…+5°.

Завтра будет облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Возможно кратковременное образование снежного покрова. Ветер западный, местами усиление до 24 м/с. Ночью заморозки -1…-6°, днем +3…+8°.

30 апреля днем дожди, на севере снег. Температура ночью 0…+3 °C, местами заморозки до -5°, на крайнем севере до -8°, днем +6…+11°, на севере до +1…+5°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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