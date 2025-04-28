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Понедельник, 28 апреля 2025, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

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Сильные дожди на Среднем Урале спровоцируют паводок

Уральские синоптики прогнозируют резкий подъем уровня воды в небольших реках из-за сильных дождей, которые обрушатся на Свердловскую область в ближайшие часы. Половодье можно ожидать с 29 апреля по 1 мая.

Как сообщал «Новый День», сегодня к вечеру Средний Урал накроет циклон, который принесет обильные осадки: на севере будет идти снег, а на юге – дожди. Ночью ожидается понижение температуры до -6°, порывы ветра возможны до 25 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололед и отложения мокрого снега на проводах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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