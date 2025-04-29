На севере области из-за снегопадов не ходят автобусы

Трассы в северной части Свердловской области замело снегом, в связи с чем Госавтоинспекция приняла решение о временном ограничении движения пассажирских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ограничения применяются в отношении районов Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы. Эти меры позволят исключить возможность серьезных аварий и значительно снизят нагрузку на автодороги. На отдельных участках дорог высота снежного покрова превысила 7 см. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Утром 29 апреля снег продолжает идти на Серовском тракте в районе Кушвы. Автодорога Ачит-Месягутово на 35-м километре вблизи Ачита также покрыта рыхлым снегом. На 47-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск в районе Березовского дорожное покрытие мокрое, что тоже осложняет дорожную ситуацию.

Экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы. Госавтоинспекция советует водителям по возможности отложить поездки на север области, особенно тем, кто уже сменил зимние шины на летние.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube