На борьбу со снегом вышли 157 единиц техники

На расчистку свердловских автодорог от последствий снегопада вышли 119 комбинированных дорожных машин, 9 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники, сообщили в ДИПе.
Ситуация на дорогах осложняется перепадом температур и большой влажностью. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня.
Сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке, можно по телефонам специальных диспетчерских служб.
Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06.
По вопросам уборки региональных трасс поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83.
Если вопрос касается очистки улиц Екатеринбурга – ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08.
По очистке дорог в других муниципалитетах – ЕДДС муниципалитета.
Как уже сообщал «Новый День», из-за снегопадов временно ограничено движение автобусов на севере области – в районах Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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