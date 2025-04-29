На севере Свердловской области выпало две месячных нормы осадков

Уральские синоптики подвели промежуточные итоги снежной бури, обрушившейся на Свердловскую область.

За минувшие сутки и в ночь на 29 апреля в Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле и Висиме выпало до 27-29 мм осадков (месячная норма для этих территорий). В Кушве набралось 40 мм осадков, и чем дальше на север, тем было больше снега. Больше всего осадков 52-53 мм выпало в Краснотурьинске, Верхотурье, Качканаре – это две месячные нормы осадков. Снегопады сопровождались сильным ветром, на дорогах и сейчас сохраняются опасные условия – гололед и метель. Напомним, Госавтоинспекция временно запретила движение пассажирских автобусов из северных городов.

Утром 29 апреля не было снежного покрова только на юго-востоке Свердловской области. На остальной территории региона слой снега 1-12 см, а на севере области его высота составила 12-25 см. Рекорд принадлежит Серову, где за сутки образовались сугробы в 30 см.

В Екатеринбурге за ночь выпало около половины месячной нормы осадков. К утру в городе был трехсантиметровый слой снега, при этом снегопад продолжается.

К вечеру снежный циклон покинет территорию Свердловской области, но ему на смену придет другой. Поэтому 30 апреля будет новая порция осадков, но уже в виде дождя, а на севере региона будет идти мокрый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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