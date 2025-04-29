Депутат Госдумы объяснила, почему женщинам нельзя сокращать рабочий день

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева высказалась против сокращения рабочего дня для женщин даже на один час. Об этом она рассказала в программе «Акцент» на ОТВ.

«Женщины – это большая составляющая часть нашего трудового коллектива страны. Вот представьте, если в больнице работают женщины-врачи, и они на час раньше заканчивают работу и уходят. Или строительная бригада работает, а крановщица – женщина, и она раньше уходит. Мы должны понимать, что есть трудовой процесс. Не все женщины сидят в офисе. Некоторые работают именно в текущем рабочем процессе. И порой уйти на час раньше просто невозможно. Эти предложения – это желание понравиться женщинам», – подчеркнула она.

Также она высказала опасение, что если подобная инициатива все же найдет поддержку, то это приведет к дискриминации, так как работодатели менее охотно станут брать соискателей-женщин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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