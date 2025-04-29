Эксперт: клещи и их личинки вполне комфортно переносят снегопады

Из-за снегопадов и заморозков клещей в Свердловской области меньше не станет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на своего эксперта Андрея Гурвича.

«Если вы думаете, что сегодняшние снегопады повлияют на численность клещей, то вы немного заблуждаетесь, – рассказал биолог. – Они будут чувствовать себя комфортно, так как взрослые особи чувствуют приближение непогоды и спокойно уходят в подстилку, а снеговой покров укрывает от ветра. А личинки и нимфы иксодовых клещей будут уютно сидеть на грызунах, птицах и даже рептилиях».

Как уже писал «Новый День», в этом году клещи в регионе проснулись довольно рано. К 22 апреля от укусов клещей пострадали уже 1100 свердловчан, что на 3% выше среднемноголетнего показателя. Четверть покусанных – 294 – дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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