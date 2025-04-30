Только треть россиян поддерживают обязательное семьеведение в школах

Только треть жителей России поддерживают введение обязательного предмета «Семьеведение» в школах для средней ступени (от 5 до 9 класса). Таковы результаты опроса портала Superjob. Положительно высказались об инициативе 34% респондентов, среди прочего они отмечали, что это может привить любовь к семье. Около 40% выступили против, так как это дополнительная нагрузка на детей. Наконец, четверть опрошенных не определились или посчитали, что такой предмет нужен, но для старшеклассников.

Отмечается, что женщин, поддерживающих семьеведение, оказалось чуть больше, чем мужчин (39% против 30% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (29%), чем те, кто младше (35%), и те, кто старше (38%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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