Мужественность, женственность, ЗОЖ и ипотека: чему будут учить детей на семьеведении

С этого учебного года в российских школах начнут преподавать новый предмет – семьеведение. Предполагается, что он должен сформировать у мальчиков и девочек правильные представления о семейной жизни, а в перспективе – способствовать повышению рождаемости. «Новый День» изучил программу, которую подготовили для школьников.

Примерную программу предмета, который будет преподаваться факультативно, разработал ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». Курс рассчитан на 34 учебных часа, преподавать его рекомендуют ученикам либо 5-7, либо 8-9 классов. Для старших школьников в программу добавлены темы, которых нет в курсе для младших, например, «Изменение ролей мужчины, женщины и детей в семье».

В качестве вспомогательных примеров для раскрытия той или иной темы педагогам предлагается использовать примеры из живописи, художественной литературы, кинофильмов и даже мультфильмов (конкретного списка произведений к программе не прилагается). Каждую тему планируется обсуждать с детьми, ожидается, что в дискуссиях школьники будут делиться друг с другом и с педагогом своими личным опытом и идеями. Ниже приведем темы, которые будут изучать дети в рамках курса семьеведения.

Первая, которой открывается программа – семья в различные исторические эпохи, от древности до настоящего времени. Школьникам расскажут о мотивах создания семьи и вступления в брак в прошлом и настоящем, духовно-нравственных ценностях, роли мужчины и женщины в традиционной семье, женственности и мужественности. В качестве темы для внеклассной дискуссии по этому разделу предложен «Выбор спутника жизни». Также надо будет проанализировать образ семьи в художественных произведениях второй половины ХХ – начала XXI века (мультипликация, кино, литература и др.), особенности выстраивания взаимоотношений между родителями и детьми в зависимости от их возраста и изменений в социальном статусе.

Отдельным блоком в семьеведении заявлено ведение домашнего хозяйства. Школьникам расскажут о плюсах и минусах совместного проживания молодой семьи с родителями, семейном бюджете, равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, объяснят, что такое вклады, кредиты, инвестиции, ипотека.

Еще одна тема – «Совместная досуговая деятельность как важный фактор сплочения семьи». Обсуждаются сценарии семейных праздников, виды семейных игр, роль семейных прогулок, туристических походов и путешествий в сплочении семьи и личностном развитии ее членов. Школьникам предложат спроектировать «семейное выездное мероприятие», определить наиболее интересные маршруты для семейных турпоходов и путешествий на примере своего региона.

Также отдельным блоком в программе идет тема здорового образа жизни – «Современный стиль питания, пищевые привычки взрослых и детей (фастфуд, полуфабрикаты, еда на ходу, заказ готовой еды на дом и др.) и связанные с ними проблемы физического и психического здоровья». Школьники обсудят важность здорового образа жизни на основе презентации учителя и личного социального опыта, составят домашнее меню. Затем поговорят о здоровьесберегающих мероприятиях (зарядка, прогулки, подвижные игры и т.п.) и технологиях (фитнес-браслеты, интернет-приложения и др.), способствующих укреплению здоровья взрослых и детей.

Завершить курс предлагается основами семейного права. Школьники узнают о порядке регистрации брака в Российской Федерации, брачном возрасте, порядке и условиях заключения брака, брачном договоре, социальной поддержке государством семей с детьми.

Цель курса, как формулируют авторы, – «введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия».

Добавим, это не первая попытка привить школьникам семейные ценности на уроках. Во второй половине 1980-х годов в СССР старшеклассникам преподавали «Этику и психологию семейной жизни». Единого учебника по ней также не было, но в помощь учителям издали хрестоматию со сборником статей и афоризмов на тему любви и семьи как великих писателей, поэтов и мыслителей (Александра Пушкина, Николая Гоголя, Николая Чернышевского, Виссариона Белинского, Жан-Жака Руссо, Дени Дидро, Мигеля Сервантеса, Льва Толстого, Анри Стендаля, Генриха Гейне и многих других), так и идеологов коммунизма – Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ленина. Например, авторы сборника указывают, что в письмах к Арманд Ленин настойчиво советует ей отказаться от требования «свободы любви», потому что в современном обществе некоторые классы понимают под ней «свободу от серьезного в любви, от деторождения, свободу адюльтера». Кроме того, в духе времени в книге цитируется речь Михаила Горбачева о семейной политике КПСС в эпоху перестройки.

«Этика и психология» в школах продержалась недолго. Автор этой статьи, закончивший школу в 1990-х, этот предмет уже не застал, и ни разу не видел людей, которые признались бы, что эти уроки как-то серьезно повлияли на их мировоззрение. Какая судьба постигнет уроки семьеведения – пока загадывать сложно. Однако уже сейчас некоторые родители считают, что понятиям о семейных ценностях детей можно научить только в собственной семье. Если она благополучная – ребенку не нужно объяснять в школе, что мама должна любить папу, папа – маму, старших надо уважать, а малышей не обижать. Если же нет, полагают некоторые взрослые, то 34 учебных часа в год вряд ли что-то кардинально изменят в сознании ребенка, который дома этих традиционных ценностей не видит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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