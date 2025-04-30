Разрыв между размером зарплат и пенсий вырос в разы

В 2024 году в регионах Уральского федерального округа наблюдался заметный рост зарплат. Однако продолжает расти разрыв между зарплатами и пенсиями, так что пожилые люди находятся в тяжелой ситуации.

Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

По ее словам, средняя зарплата по УрФО в 2024 году составила 91 700 рублей (в том числе в ЯНАО – 163 000, ХМАО – 124 000, Тюменской области без округов – 90 000, Свердловской области – 78 000).

При этом средний размер пенсий по УрФО составил 22 900 рублей, самый низкий уровень – в Курганской области, 19 600 рублей, высокий – в ХМАО, 30 400 рублей.

«Прожиточный минимум у пенсионеров составлял 13 000 рублей. Средняя пенсия – около 20 000 рублей, это чуть больше полутора прожиточных минимумов. Это очень маленькая сумма, и наши пенсионеры остаются очень в уязвимом состоянии», – подчеркнула Ольга Козлова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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