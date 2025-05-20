Средняя зарплата свердловчан растет быстро, но все равно остается ниже общероссийской

В 2024 году средняя зарплата в Свердловской области росла быстрее, чем в других регионах, но ее общий уровень все равно ниже, чем в среднем по стране.

Об этом заявил на заседании заксо первый замгубернатора Алексей Шмыков. По его словам, за год средняя зарплата уральцев выросла на 21,7%, и чиновник поблагодарил за это «социально ответственный бизнес». При этом, подчеркнул Шмыков, повышение зарплат должно продолжиться, так как по состоянию на 1 января 2025 года средняя зарплата в Свердловской области была на 9500 рублей ниже, чем в среднем по РФ.

Как уже писал «Новый День», средняя зарплата по УрФО в 2024 году составила 91 700 рублей (в том числе в ЯНАО – 163 000, ХМАО – 124 000, Тюменской области без округов – 90 000, Свердловской области – 78 000).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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