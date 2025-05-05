На выставку трофейной натовской техники пришли 55 тысяч человек

На открывшуюся в парке Маяковского выставку трофейной техники пришли порядка 55 тысяч уральцев. В среднем на площадку ежедневно приходят свыше 13,5 гостей, сообщили в пресс-службе полпредства.

Как сообщал «Новый День», на выставке представлены 28 единиц бронетехники стран НАТО, захваченных военнослужащими группировки «Центр», а также стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов. Экспозиция будет работать до 10 мая, вход свободный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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