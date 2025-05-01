В парке Маяковского открылась выставка трофейной военной техники

На площадке фан-зоны в парке Маяковского работает сегодня открылась выставка трофейного вооружения и военной техники. Здесь представлены 28 единиц тяжелой бронированной техники западного производства, более 100 образцов стрелкового оружия, БпЛА и FPV-дроны.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тяжелая техника находится за ограждением, но у каждой боевой машины стоит военный, готовый ответить на все вопросы посетителей. Наибольший интерес горожане проявили к стрелковому оружию, которое можно поддержать в руках. В палатках, где проводят военные мастер-классы, царит ажиотаж.
Выставка трофейного вооружения будет работать до 11 мая с 10 до 21 часа. Вход свободный.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев
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