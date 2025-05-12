Выставку трофейной военной техники НАТО посетили 165 тысяч человек

В парке Маяковского в Екатеринбурге завершила работу выставка трофейной военной техники западных стран, захваченной группировкой войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции.

В пресс-службе полпредства уточнили, что она работала с 1 по 11 мая, ее гостями стали более 165 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День», на выставке были представлены 28 единиц бронетехники стран НАТО, захваченных военнослужащими группировки «Центр», а также стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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