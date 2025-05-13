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Трофейную технику натовцев отправили на полигон (ФОТО, ВИДЕО)

Трофейную технику стран НАТО, подбитую и захваченную военнослужащими группировки «Центр», перебазировали на полигон «Свердловский», передает «Новый День». В конце мая там пройдут Всеармейские соревнования по тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ «Вызов».

Техника НАТО

До этого техника находилась в ЦПКиО, где за входные на нее пришли посмотреть более 165 тысяч человек. Напомним, на выставке были представлены 28 единиц бронетехники стран НАТО, а также стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры для операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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