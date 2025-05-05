В Башкирии ищут уральского туриста, упавшего с катамарана в реку

В Белорецком районе Башкирии спасатели ищут 69-летнего жителя Свердловской области, который накануне во время сплава по реке упал с катамарана.

Как сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС, незарегистрированная группа из 12 свердловских туристов сплавлялась по реке Малый Инзер на трех катамаранах. После прохождения Айгирских порогов 69-летний мужчина выпал из катамарана, и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете.

Товарищи пытались помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки не успели, после чего обратились за помощью к спасателям.

Белорецк, Елена Владимирова

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