В Башкирии ищут уральского туриста, упавшего с катамарана в реку

В Белорецком районе Башкирии спасатели ищут 69-летнего жителя Свердловской области, который накануне во время сплава по реке упал с катамарана.
Как сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС, незарегистрированная группа из 12 свердловских туристов сплавлялась по реке Малый Инзер на трех катамаранах. После прохождения Айгирских порогов 69-летний мужчина выпал из катамарана, и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете.
Товарищи пытались помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки не успели, после чего обратились за помощью к спасателям.
Белорецк, Елена Владимирова
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