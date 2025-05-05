российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 мая 2025, 13:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральского туриста, упавшего в Башкирии с катамарана в реку, нашли мертвым

Фото: МЧС Башкортостан

В Башкирии спасатели нашли мертвым 69-летнего жителя Свердловской области, который накануне в составе незарегистрированной туристической группы сплавлялся по реке Малый Инзер и упал с катамарана. Его тело обнаружили в четырех километрах ниже по течению.

Как отметили в ГУ МЧС Башкортостана, после прохождения Айгирских порогов мужчина упал в воду, он смог удержаться за катамаран, но вытащить его не удалось – у него слетел спасательный жилет, после турист пропал из виду.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Башкирии ищут уральского туриста, упавшего с катамарана в реку

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,