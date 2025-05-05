Уральского туриста, упавшего в Башкирии с катамарана в реку, нашли мертвым

В Башкирии спасатели нашли мертвым 69-летнего жителя Свердловской области, который накануне в составе незарегистрированной туристической группы сплавлялся по реке Малый Инзер и упал с катамарана. Его тело обнаружили в четырех километрах ниже по течению.

Как отметили в ГУ МЧС Башкортостана, после прохождения Айгирских порогов мужчина упал в воду, он смог удержаться за катамаран, но вытащить его не удалось – у него слетел спасательный жилет, после турист пропал из виду.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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