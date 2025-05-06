В жилой пятиэтажке взорвался газ. Один человек госпитализирован (ФОТО)

На третьем этаже жилого дома в поселке Буланаш взорвался газ. Повреждены внутренние стены двух квартир, окна квартиры и подъезда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожарные эвакуировали из дома 72 человека, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Один взрослый пострадал, он в больнице.

В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра несущих конструкций дома будет принято решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности, администрации. Жителям дома оказывается вся необходимая помощь», – написал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер.

Буланаш, Елена Владимирова

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