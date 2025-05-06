Жильцам двух подъездов разрешили вернуться в дом после взрыва

Жильцам третьего и четвертого подъездов дома в Буланаше, где ночью произошел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры. Остальные пока остаются в пункте временного размещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены здания не пострадали. Вскоре будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома.

По уточненной предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация электрического водонагревателя.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось сегодня ночью. Повреждены внутренние стены двух квартир, окна квартиры и подъезда. Пострадала девушка 1996 г.р., проживающая в соседней квартире, других пострадавших нет.

Следователи проводят процессуальную проверку на предмет нарушения 238 ст. УК РФ «Оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Буланаш, Елена Владимирова

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