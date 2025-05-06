Названа предположительная причина взрыва в Буланаше

Надзорные ведомства назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в поселке Буланаш.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, одна из версий – неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация.

В результате ЧП пострадала девушка 1996 г.р., проживающая в соседней квартире.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что следователи проводят процессуальную проверку на предмет нарушения 238 ст. УК РФ «Оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Проводятся опросы местных жителей, выясняется точная причина произошедшего инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью на третьем этаже 5-этажного жилого дома в поселке Буланаш произошел взрыв. Повреждены внутренние стены двух квартир, окна квартиры и подъезда.

Пожарные эвакуировали из дома 72 человека, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Кроме девушки, других пострадавших нет.

В школе № 9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра несущих конструкций дома будет принято решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры.

Буланаш, Елена Владимирова

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