У экс-начальника ОГИБДД изъяли дорогую иномарку, записанную на тещу

Ивдельский суд изъял в доход государства дорогой автомобиль у бывшего начальника местного отдела ГИБДД Максима Анисимкова, ранее осужденного за получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время расследования уголовного дела теща экс-полицейского дала показания, что в 2022 году купила автомобиль Toyota Highlander 2019 года выпуска, но на вопрос о происхождении средств ответить не смогла.

Затем она призналась, что на самом деле иномарку купил зять, а у нее вообще нет водительских прав и водить она не умеет. Фактически машиной пользовалась ее дочь, супруга Анисимкова.

Суд изучил декларацию о доходах бывшего полицейского за три года, проанализировал финансовое состояние его семьи и тещи, и пришел к выводу, что транспортное средство за 4 млн рублей им не по средствам. Поскольку законность получения денежных средств на спорный автомобиль не подтверждена, машина конфискована.

Напомним, Максим Анисимков был задержан 11 апреля 2023 года. Ему предъявлено обвинение по п.п. «б», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки с вымогательством в крупном размере». По версии следствия, начальник ГИБДД лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения.

Ивдель, Елена Владимирова

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