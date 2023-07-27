Облсуд оставил под стражей бывшего начальника Ивдельской ГИБДД

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего руководителя ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова, обвиняемого в получении взятки. Экс-полицейский останется под стражей по 11 сентября 2023 года на время расследования уголовного дела.

Максим Анисимков был задержан 11 апреля этого года. Ему предъявлено обвинение по п.п. «б», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки с вымогательством в крупном размере. По версии следствия, начальник ГИБДД лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения. По неофициальным сведениям, Анисимков мог получить 120 тысяч рублей от сотрудника турфирмы, которая занимается прокатом квадроциклов и снегоходов, чтобы местные гаишники не штрафовали туристов за нарушения ПДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»