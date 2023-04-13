На Урале начальника ГИБДД обвиняют во взяточничестве

В Свердловской области следователи из города Ивделя предъявили обвинение во взяточничестве начальнику местного управления ГИБДД, 35-летнему Максиму Анисимкову. Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством взятки».

«По версии следствия, вечером 11 апреля 2023 года обвиняемый лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По неподтвержденным данным, Анисимков мог получить 120 тысяч рублей от сотрудника турфирмы, которая занимается прокатом квадроциклов и снегоходов, чтобы местные гаишники не штрафовали за нарушения ПДД туристов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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