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Понедельник, 17 апреля 2023, 15:46 мск

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Начальник Госавтоинспекции Ивделя арестован на два месяца

Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику местного управления ГИБДД Максиму Анисимкову, который подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки. Высокопоставленный силовик заключен под стражу по 11 июня включительно.

Как ранее писал «Новый День», Анисимкову предъявлено обвинение по п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, вечером 11 апреля 2023 года начальник ГИБДД лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения. По неофициальным сведениям, Анисимков мог получить 120 тысяч рублей от сотрудника турфирмы, которая занимается прокатом квадроциклов и снегоходов, чтобы местные гаишники не штрафовали туристов за нарушения ПДД.

Ивдель, Ангелина Сергеева

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