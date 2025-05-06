В Екатеринбурге пройдут первые опрессовки

С 13 по 16 мая специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) в рамках подготовки к новому отопительному сезону проведут первый этап опрессовок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, испытания пройдут без отключения горячей воды. Диагностика теплосетей будет проводиться в ночное время, с 23:00 до 06:00 часов.

Владельцам складских и подвальных помещений надо будет принять меры, чтобы их не затопило при возможных разрывах теплотрасс, организовать дежурства сотрудников в период испытаний.

Горожанам следует соблюдать меры безопасности:

– не приближаться к месту парения на улице, под асфальтом может находиться промоина;

– не пытаться пройти или проехать по затопленным дорогам и тротуарам;

– не оставлять автомобили на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

– разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

– центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

– «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 222-30-05.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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