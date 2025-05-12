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Понедельник, 12 мая 2025, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня в Екатеринбурге отключают отопление

Сегодня в Екатеринбурге официально завершается отопительный зимний сезон 2024/25. Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, батареи в домах должны окончательно остыть с 12 мая. В последнюю очередь отключат отопление в социальных учреждениях: школах, детских садах, больницах.

Отметим, уже на этой неделе начнутся первые опрессовки – с 13 по 16 мая. Энергетики сообщали, что они пройдут без отключения горячей воды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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