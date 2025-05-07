В Кольцово четыре рейса отменены, пять задержаны

Из аэропорта Кольцово задерживается вылет пяти рейсов в разные города – Москву, Калининград, Стамбул. Также отменены четыре рейса разных авиакомпаний в Москву. Причиной стала ночная атака беспилотников на Москву, из-за которой закрывались все аэропорты, включая Шереметьево. Также на некоторое время ограничивали работу аэропорта Сочи из-за объявленной во всем Краснодарском крае ракетной атаки.

Кроме того, международные рейсы отменялись и из-за ситуации в Пакистане, который после ударов со стороны Индии закрыл воздушное пространство для полетов на 48 часов (его, в частности, используют для полетов в Таиланд).

Екатеринбург, Елена Сычева

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