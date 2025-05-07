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8,5 тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают вылета в Москву – рейсы массово задерживают

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынужденно отменила 18 рейсов из-за временных ограничений, введенных этой ночью в московских аэропортах. На запасных аэродромах сейчас находятся 9 самолетов авиаперевозчика, задержано около 40.

В настоящий момент почти 8,5 тысячи пассажиров авиакомпании ожидают вылета в Москву в различных городах России и за рубежом, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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