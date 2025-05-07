Студенту из Йемена, пристававшему к девушкам, дали 6 лет строгача

Сегодня Свердловский областной суд приговорил к 6 годам колонии строго режима 23-летнего студента-медика из Йемена, обвиняемого в домогательствах и нападениях на женщин.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2021 года иностранец изготовил «порнографический электронный файл» и отправил его девушке, с которой переписывался в соцсетях. Также в период с июля по октябрь 2023 года он приставал на улице к женщинам и девушкам, хватал их руками за задние части тела. Все это происходило в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Так, на одну из женщин обвиняемый напал, когда та шла по улице вместе с 3-летним сыном. Другое нападение произошло в подъезде многоэтажки на улице Металлургов – студент домогался до женщины и ее дочери. Кроме того, мужчина нападал и на несовершеннолетних девочек.

«Молодой человек признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, с использованием сети Интернет – в редакции Федерального закона от 29.02.2012 №14-ФЗ», чч. 1, 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 7 лет», – сообщили в областной прокуратуре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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