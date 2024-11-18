Прокуратура направила в суд уголовное дело против студента из Йемена, пристававшего к женщинам и девочкам на улице

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего студента из Йемена. Молодой мужчина обвиняется в домогательствах и нападениях на женщин.

Как сообщили в областной прокуратуре, в октябре 2021 года иностранец изготовил «порнографический электронный файл» и отправил его девушке, с которой переписывался в соцсетях. Этот эпизод рассматривается следствием как распространение порнографических материалов, то есть преступление по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ.

Также в период с июля по октябрь 2023 года обвиняемый приставал на улице к женщинам и девушкам, хватал их руками за задние части тела. Все это происходило в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Так, на одну из женщин он напал, когда та шла по улице вместе с 3-летним сыном. Другое нападение произошло в подъезде многоэтажки на улице Металлургов – студент домогался женщины и ее дочери. В материалах уголовного дела говорится, что четыре эпизода связаны с нападением на несовершеннолетних девочек. Мужчину будут судить по частям 1 и 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Обвиняемый иностранец содержится под стражей с октября 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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