Роспотребнадзор проверит ресторан, где гости отравились устрицами

Свердловское управление Роспотребнадзора проведет проверку ресторана «Мидийное место» после сообщения о массовом отравлении.

«Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания и отберут пробы для лабораторных исследований. Официальной информации об инциденте из лечебных учреждений к настоящему моменту не поступало», – уточнили в надзорном ведомстве.

Гости пожаловались на рвоту, температуру и сильные боли после того, как съели устрицы. По словам управляющего заведения, это блюдо не сочетается с любыми молочными продуктами, которые были в чеках пострадавших: молочными коктейлями и мидиями в сливочном соусе. «Мы максимально пристально следим за устрицами. Они обязательно подаются живыми. Если есть какое-то сомнение в качестве, мы их не подаем, а выкидываем. Но продукт сам по себе специфический, и не каждый организм нормально на него реагирует. Второй момент – с молочкой он сочетается очень-очень плохо. Даже после капучино мы не рекомендуем употреблять устрицы и всегда предупреждаем об этом на кассе», – передает e1.ru слова управляющего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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