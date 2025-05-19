«Мидийное место» закрыли на месяц по решению суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил закрыть на 30 суток ресторан «Мидийное место», где 8 мая отравились посетители.

«Постановлением суда от 19.05.2025 ООО «Новые горизонты», расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, подвергнуты административному наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток, по 08.06.2025 включительно», – рассказали в пресс-службе суда.

Как сообщал «Новый День», 8 мая гости ресторана пожаловались на рвоту, температуру и сильные боли после того, как съели устрицы. По словам управляющего заведения, это блюдо не сочетается с любыми молочными продуктами, которые были в чеках пострадавших: молочными коктейлями и мидиями в сливочном соусе. «Мы максимально пристально следим за устрицами. Они обязательно подаются живыми. Если есть какое-то сомнение в качестве, мы их не подаем, а выкидываем. Но продукт сам по себе специфический, и не каждый организм нормально на него реагирует. Второй момент – с молочкой он сочетается очень-очень плохо. Даже после капучино мы не рекомендуем употреблять устрицы и всегда предупреждаем об этом на кассе», – передавал e1.ru слова управляющего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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