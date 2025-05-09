В Екатеринбурге прошел парад в честь 80-летия Великой Победы

Сегодня в центре уральской столицы прошел праздничный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По площади 1905 года и главному проспекту проехали ветераны, а также прошли около двух тысяч военных и проехали более 90 единиц техники. Строем прошагали 15 видов и родов войск: воздушно-десантные, военно-воздушные, мотострелковые, радиационной и химической защиты, инженерные, специального назначения, военно-морской флот и войска связи. Также в параде приняли участие сотрудники МВД, нацгвардии, МЧС, юнармейцы и воспитанники центра «Воин».

Во главе механизированной колонны шел танк Т-34. Из техники также были танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М «Бережок», зенитная ракетная система С-300В4, бронемашина «Буран», автомобиль специального назначения «Титан» и медицинская «Линза». На платформах провезли беспилотные летательные аппараты.

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Кроме того, сегодня в очном формате прошла акция «Бессмертный полк» впервые за три года. За парадом с трибун наблюдали три тысячи екатеринбуржцев, в том числе фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей и гетто.

О всех мероприятиях, которые пройдут в городе 9 Мая, можно узнать здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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