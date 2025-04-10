Спектакли, акции памяти и фейерверк – программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга раскрыли план программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил директор департамента культуры Илья Марков, сначала пройдут мемориальные события с возложением цветов к памятникам воинской славы:

– к стеле «Город трудовой доблести» 5 мая в 10:00;

– к «Седому Уралу» на площади Обороны 6 мая в 12:00;

– к памятнику Георгию Жукову 8 мая в 10:00;

– к Широкореченскому мемориалу 9 мая в 08:00.

Кроме того, в преддверии Дня Победы в ККТ «Космос» состоится гала-концерт фестиваля ветеранских коллективов «Хотят ли русские войны» и встреча женщин-ветеранов и тружениц тыла «Огонек Победы».

Главными площадками праздника станут центр Екатеринбурга и парк Маяковского. 8 и 9 мая в Историческом сквере будет работать иммерсивный «Театр Великой войны», а на Октябрьской площади – интерактивная выставка «Счастье жить!». «Два проекта продемонстрируют неотделимые друг от друга части Великой Отечественной войны: гордость, радость Победы и ужас боев, горе потерь», – рассказали в пресс-службе мэрии. В парке Маяковского запланированы акция «Вспомним всех поименно» и интерактивный спектакль «Военные собаки».

На площади 1905 года состоится традиционный парад войск, а вслед за ним – шествие «Бессмертного полка». Отметим, что акция возвращается в очный формат спустя два года. Количество зрительских мест на трибунах в этом году увеличено вдвое – будут приглашены 3 тысячи почетных гостей.

Главная сцена будет установлена в Историческом сквере. Там с 16:00 до 19:00 пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!». Ярким завершением праздника станут масштабный фейерверк и салют из артиллерийских орудий над акваторией городского пруда. Начало – в 22:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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