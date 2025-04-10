Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге состоится

Акция «Бессмертный полк» в этом году в Екатеринбурге состоится в очном формате. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», шествие пройдет от улицы Толмачева по проспекту Ленина до улицы Жукова с 11:00 до 12:00 в День Победы, 9 мая. Кроме того, вечером будет фейерверк. Он пройдет с 22:00 до 22:30 на городском пруду.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что запрос на проведение очной акции колоссальный. "Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 000 участников", – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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