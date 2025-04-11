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Пятница, 11 апреля 2025, 13:52 мск

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Паслер призвал жителей 4 уральских городов выйти на шествие «Бессмертного полка»

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подтвердил, что шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится в четырех городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

«Призываю жителей всех муниципалитетов присоединиться к акции. В городах, где разрешены шествия, – выйти на улицы с портретами наших героев. В других муниципальных образованиях – разместить портреты на личном транспорте, отправиться в автопробег или же поделиться фотографиями и личными историями на сайте «Бессмертного полка» и в своих социальных сетях. В каждом нашем доме есть свой герой. В каждом из нас течет кровь победителей – наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Отечество. Давайте вместе почтим память творцов Победы», – написал врио губернатора в своих соцсетях и разместил собственное фото с портретом родственника-фронтовика.

Как уже писал «Новый День», ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что запрос на проведение очной акции колоссальный. «Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 тысяч участников», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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