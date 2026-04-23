«Бессмертный полк» пройдет в четырех уральских городах

Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области в этом году пройдет в смешанном формате: жители четырех городов смогут выйти на улицы с портретами своих героев войны, а остальным предлагают поучаствовать онлайн.

«Сегодня принял решение, что акция «Бессмертный полк» в нашем регионе в очном формате состоится в четырех городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле. Примем все необходимые меры для обеспечения безопасности. Жители других населенных пунктов смогут участвовать в онлайн-формате акции», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Напомним, в таком же формате «Бессмертный полк» прошел в 2025 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

